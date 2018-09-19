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Avustralya Başbakanı: Meyvelere iğne koyanlar 15 yıl hapis cezası alabilir

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkede meyvelere dikiş iğnesi koyan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

19.09.2018 - 15:20 | Güncelleme:
- EPA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkede meyvelere dikiş iğnesi koyan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Ülkede geçen hafta çileklere saklanan iğnelerle başlayan vakalar başka meyvelerle sürüyor.

Yetkililer 100'den fazla vaka yaşandığını açıkladı.

Polis meyvelere iğne koyduğunu kabul eden bir gencin gözaltına alındığını duyurdu.

Başbakan Morrison ise bu suça çocuk pornografisi ve terörizmi finanse etme suçlarıyla aynı cezalar getirileceğini söyledi.

Bu hafta vakalarla ilgili bir yasa geçirmeye hazırlanan Morrison "bu hükümetin meseleyi ne kadar ciddiye aldığının kanıtıdır" dedi.

Halihazırda gıdaları kirletmenin en yüksek cezası 10 yıl. Muhalefetteki İşçi Partisi de yasayı destekleyeceklerini söyledi.

- EPA

"Korkak ve psiliksiniz"

Morrison ayrıca yeni yasanın bu eylemi taklit edenleri ve şaka yapanları da kapsayacağını açıkladı.

Morrison "Çalışkan Avustralyalıların işlerini tehlikeye atıyor ve çocukları korkutuyorsunuz. Korkasınız ve pisliksiniz" dedi.

Avustralya hükümeti çilek endüstrisine destek sağlamak amacıyla 1 milyon dolarlık fon sözü verdi.

Ülkede üç eyalet vakalarla ilgili bilgi verene 100 bin dolar ödül vaad ediyor.

Vakaların ilk kez yaşandığı Queensland eyaletinde polis karmaşık gıda-arz zincirini inceliyor.

Olaylar nedeniyle bazı ürünler geri çekildi ve kimi üreticiler ürünlerini yok etmek zorunda kaldı.

Bazı çilek yetiştiricilerinin ürünlerini süpermarketlere gönderirken metal dedektörleriyle taramaya başladığı belirtiliyor.

Hükümet tüketicilere meyvelerini yemeden önce kesmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

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