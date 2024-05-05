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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: 'Hakim'iyet bila kaydü şart - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: 'Hakim'iyet bila kaydü şart

        Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında son haftaların formda takımı EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi

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        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:07
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        Maç önü kanaatimin dışında bir ilk yarı izledik. Klasik Sivas’ın savunma yerleşkesi 5’li sistemle G.Saray’a direnir, set oyununu çözmekte bilhassa Rams Park’ta zorlanan ev sahibi için oyun güçleşir diye düşünmüştüm 18.59’a kadar.

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        Ancak maç başladıktan sonra, Okan Buruk’un taktiğinin sahaya ne kadar başarılı yansıdığını gözlemledim; fikrimi kenara bıraktım. Hoca çok net çözmüş rakibi…

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        Murat Paluli kanadını, Barış ve Köhn ile yardı geçti durdu. Barış 4 kez pozisyona girdi. Birinde Kerem’e iyi olmayan pas attı, diğerinde Icardi’nin bence penaltı olan pozisyonunu üretti; öteki ikisinde de golü hazırladı.

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        Neredeyse 7’li savunma oynayan rakibe “pek de başarılı olamayan” set oyununu hareketle ve hararetle oynayan G.Saray, Hakim’in sağ kanattan bol bol içeri devrilmesiyle muhteşem bir 45 oynadı.

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        Sivasspor, Manaj ile 2-3 pozisyona girme gayretini sonuca dönüştüremedi… Barış, Hakim, Icardi ama ille de Mertens… İlk yarıda parıldadılar.

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        İkinci yarı hafif sallandı G.Saray… Duran topta gelen gol sonrası Sivasspor umutlandı.

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        Golü atan Caner, ikinci yarıda Poungouras’ın yerine oyuna girmişti. Arka direkte de golü bulduğunda dakikalar 54’ü gösteriyordu.

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        Şampiyonluğun kırılma maçlarından biri olan Sivasspor maçı için 54.dakika… 2-1… Düşündürücüydü…

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        59’da Icardi yine Mertens’in asistiyle tribünü rahatlatırken, bir dakika sonra Hakim Ziyech tacı taktı… Olağanüstü vurdu. Maç da orada bitti…

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        Mertens ile Icardi’nin 7 maçtır üst üste gol asist katkısı verdiği G.Saray’da maçın özellikli isimlerinden biri kuşkusuz Hakim Ziyech’ti. Son haftalarda önceki kaygısızlığından, kayıtsızlığından eser yok. Sakin güç…

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        Barış Alper, Icardi, Mertens, Hakim… Olağanüstü kare as oldular. Arkadan Kerem ile Torerria da onları destekledi…

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        Kaan pek görünmedi, Köhn hücumda başarılı, savunmada vasattı. İki stoper zaman-zaman aksasa da sorun çıkmadı. Muslera’ya az iş düştü.

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        G.Saray oyun olarak sezon zirvelerinden birini yaşadı, yaşattı. Oyuncuları tribüne ve ekrana zevk verirken, belli ki kendileri de keyif alıyorlar…

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        Mayıs ayı başladı… G.Saray’ın günleri geldi… Lige hakimiyetlerini koydular… Kayıtsız… Şartsız…

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