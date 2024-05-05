Çağatay Çelik yazdı: Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi

Sivasspor, Bülent Uygun’la çıkışa geçse de en basit şekilde bunu pozisyon oyununa borçlu. Oyunu bu kadar geride kabul edip atak devamlılığı sağlayan rakibe bu kadar az gol fırsatı tanımak sık karşılaştığımız bir durum değil. Merkezi üç stoper önünde iki orta saha. kenarlarda da iki bekin gömülmesiyle blok olarak kapatan bir takımlar ve bunu birçok rakibin açmakta zorlandığını gördük. Galatasaray ise 20 dakikada iki organize golle skor üstünlüğünü almayı bildi.

Christoph Daum, 2000’li yılların başında hem Almanya hem de Türkiye’de başarılı olurken sahayı üç bölgeye böler, topu rakip kaleye merkez yerine kenarlardan götürürdü. Bu anlayış yıllar sonra half space olarak yaygınlaştı ve o dönemler Daum’la çalışan İrfan Saraloğlu şu anda Galatasaray’ın kulübesinde. Onun etkisi ne kadardır bilinmez ancak sarı-kırmızılılar rakip yarı sahada üçüncü bölgede kenarları epeyi etkili kullandılar ve devreye de 2-0’la gittiler.

Ligin en çok duran top golü üreten ekibi ikinci yarının başında kendi silahıyla vuruldu ancak akşam güneşinin vurduğu tribünlerde telaştan eser yoktu. Maç boyunca varlık göstermekte hatta hareket etmekte zorlanan Icardi, yine sağ kenarda topla buluşup içeri net bir orta kesen Mertens’in ikramını geri çevirmedi, eski Icardi’den esinti sunarak klas bir golle farkı yeniden üçe çıkardı.

Galatasaray farka giderken oyun kalitesini birkaç basamak birden yukarı çeken Barış Alper Yılmaz’ın hem akıl hem kalite kokan iki asisti, dizindeki ağrıyla oynayan Mertens’in hem gol hem asistini gölgede bırakabilecek tek bir isim vardı: Hakim Ziyech. Faslı yıldız, hem futbolseverler hem de gazeteciler için izlemesi zor bir isim. Bazı maçlar en elit seviyede işler yaparken tam da bu anlarda bunu neden sezonun geneline yayamadığı hissi akıllardan çıkmıyor.