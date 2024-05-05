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        Galatasaray: 6 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 11. ve 60. dakikada Ziyech, 38. ve 73. dakikalarda Mertens, 59. ve 85. dakikalarda ise Icardi'den gelirken Sivasspor'un tek golünü 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:20
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda goller 11 ve 60. dakikada Ziyech, 38 ile 73. dakikalarda Mertens ve 59 ile 85. dakikalarda Icardi'den gelirken Sivasspor'un tek golünü 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 96 yaparak hem liderliğini sürdürdü hem de 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar 96 puanla bir sezonda en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

        Süper Lig'de Galatasaray bir sonraki hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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        HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI

        Galatasaray, 11. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına yakın bölgede bulunan Hakim Ziyech'e pasını çıkardı. Faslı yıldız, o bölgeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü atan Ziyech, iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşadı.

        RAMS PARK KAPALI GİŞE

        Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı.

        Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.

        Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

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        22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

        34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

        38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

        Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

        53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

        59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

        60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

        70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

        73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.

        81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

        85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

        Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

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