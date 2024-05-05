Galatasaray'dan tarihi rekor: Fenerbahçe'yi geride bıraktılar!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar 96 puanla bir sezonda en fazla puan toplayan Türk takımı oldu
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşılaştığı Sivasspor’u 6-1’lik skorla yenerek puan rekoru kırdı.
Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96’ye çıkardı.
Cimbom bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunun yeni sahibi oldu.
3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI
Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23’e yükseltti.
Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.
SAHASINDA KAYBETMİYOR!
Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.