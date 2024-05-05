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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!

        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!

        Mersin'de vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, yol kenarında terk edilmiş bir bebek buldu. Bebeğin sadece bir kaç günlük olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:44
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        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan bebek tedavi altına alındı.

        Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, aracını park ettiği Kızılalan mevkisindeki yol kenarında bebek olduğunu gördü.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeği Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

        Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir kaç günlük olduğu belirtildi.

        *Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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