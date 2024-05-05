Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu! Mersin'de vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, yol kenarında terk edilmiş bir bebek buldu. Bebeğin sadece bir kaç günlük olduğu ortaya çıktı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:44 facebook

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