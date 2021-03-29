Avustralya Başbakanı Morrison, cinsel istismar iddiaları üzerine kabinede değişikliğe gitti

AA

Başbakan Morrison, Adalet Bakan Christian Porter'ı ve Savunma Bakanı Linda Reynolds’ı görevden alarak, yerlerine sırasıyla Michaelia Cash ve Petter Dutton’ı atadı.

Eski Adalet Bakanı Porter’in Endüstri Bakanlığına, eski Savunma Bakanı Reynolds’ın ise Hükümet Hizmetleri Bakanlığına atanacağı kaydedildi.

Başbakan Morrison, yaptığı açıklamada, kadınların eşitliği, güvenliği, ekonomik güvenliği, sağlığı ve refahı için kabine değişikliğine gittiğini belirterek, kabinede en güçlü kadın temsiline sahip olacaklarını vurguladı.

Morrison’ın kabineye Dışişleri ve Kadından Sorumlu Bakan Marise Payne ile birlikte başkanlık edeceği bildirildi.

- Avustralya'da cinsel taciz ve tecavüz iddiaları

Avustralya'da şubat ayında eski bir hükümet çalışanı Brittany Higgings, 2019 yılında bir bakanının parlamentodaki ofisinde tecavüze uğradığını iddia etmiş, işini kaybetme korkusu nedeniyle polise gitmediğini söylemişti.

Avustralya Başbakanı Morrison'un makamına gönderilen isimsiz bir mektupta da kabine üyelerinden birinin, 1988'de 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Ülke basınındaki haberlerde bu kabine üyesinin, Adalet Bakanı Christian Porter olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Tecavüze uğradığını iddia eden kadının, Şubat 2020'de polise şikayette bulunduktan sonra haziranda intihar ettiği belirtilmişti.

Avustralya Adalet Bakanı Porter, iddiaları reddederek görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Avustralya'da 15 Mart'ta binlerce kadın hemcinsleri için sokaklara dökülmüş ve "Kadınların Adalet İçin Yürüyüşü" düzenlemişti.

Gösterilere katılan kadınlar, karşılaştıkları tehlikeli kurum kültürü ve kadın düşmanlığına dikkati çekmişti.

Savunma Bakanı Linda Reynolds ise iki yıl önce bakanlıkta daha kıdemli bir meslektaşı tarafından tecavüze uğradığını iddia eden genç bir çalışanı yeterince desteklemediği için ağır şekilde eleştirilmişti.

Reynolds, olay ortaya çıktıktan sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

- Avustralya’da siyasetteki cinsel içerikli iddialar bununla da bitmiyor

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarının gündeme geldiği Avustralya'da geçen hafta da mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Avustralya basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımlamıştı.

Fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken, iddialar, Avustralya toplumunda öfke yaratmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "iğrenç ve mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği iddiaların odağındaki bir milletvekili çalışanının işine son verildiğini açıklamıştı.