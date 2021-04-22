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Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in ''Bir Kuşak Bir Yol Projesi'' kapsamında imzalanan iki anlaşmayı veto etti. Çin büyükelçiliği kararı kışkırtıcı olarak nitelendirerek bu kararın Avustralya ile bağları zedeleyeceğini belirtti.

Avustralya’nın Victoria eyaleti tarafından imzalanan anlaşmaları veto etme kararını ulusal çıkarla ilgili olduğunu vurgulayan Bakan Payne, ABC radyosundaki bir programda verdiği demeçte Avustralya genelinde dış ilişkilerin tutarlığı nedeniyle kararın verildiğini, kararın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığına dikkat çekti.

Payne sözlerinde Avustralya’nın Çin ile aşı tedariği konusundaki net ve pratik ilişkisini de vurguladı. Çin dış ilişkilerinin doğasının değişimine bağlı olarak Avustralya ve Çin arasındaki kalıcı ortaklığın yeni gerçeklere uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Çin-Avustralya arasındaki ilişkilerin, Avustralya’nın başkenti Canberra’dan gelen Covid-19’un kökenine ilişkin uluslararası sorgulama çağrısıyla kötüleştiği biliniyor.

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ

‘‘Modern İpek Yolu’’ olarak da adlandırılan ‘‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başlatıldı. 2049 yılında tamamı bitmesi planlanan proje kapsamında Asya, Avrupa, Afrika’yı birbirine bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı oluşturmak hedefleniyor. Yaklaşık 65 ülkenin olduğu projede eleştiriler, projenin stratejik niteliğine ve Çin'in borç diplomasisine yönelik yapılırken, eleştirinin diğer kısmında projenin Çin merkezli küreselleşmeye önemli bir alternatif olduğunu söyleyenler bulunuyor.