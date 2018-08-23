SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Malcolm Turnbull Avustralya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Avustralya’da hükümet krizi

Başbakan Malcolm Turnbull’dan desteğini çeken bakanlar, ikinci bir parti içi oylama istedi. Başbakan Turnbull’a karşı harekete geçen muhaliflerin parti içi oylamayı kazanmaları durumunda, Peter Dutton Avustralya’nın yeni başbakanı olarak görevi Turnbull’dan devralmış olacak

23.08.2018 - 05:34 | Güncelleme: AA

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton’a karşı girdiği parti içi liderlik oylamasını kazanmasının ardından, Turnbull’a destek veren bakanların saf değiştirmesiyle yeni bir oylama yapılacak.

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetindeki, göçmen alımı, enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi yüzünden, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton liderliğinde patlak veren isyan hükümet krizine dönüştü.

Sonuca saygı duyacağını ve görevinden istifa ettiğini açıklayan Dutton, iki günlük aradan sonra yaptığı görüşmeler sonrasında Maliye, Sağlık, Vatandaşlık, Ticaret, Adalet ve İletişim bakanlarının desteğini açıklaması üzerine yeniden parti içi oylama istedi.

Başbakan Turnbull’a karşı harekete geçen muhaliflerin parti içi oylamayı kazanmaları durumunda, Peter Dutton Avustralya’nın yeni başbakanı olarak görevi Turnbull’dan devralmış olacak.

Liberal Parti liderliğine dolayısı ile de başbakanlığa adaylığını koyan Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında iki gün önce yapılan parti içi çekişmeden 35'e karşı 48 oyla galip çıkan Turnbull başbakanlığını korumuştu.

İlk oylamada olduğu gibi Turnbull’un kazanması durumunda ise koalisyon hükümetindeki iç karışıklıkların devam edeceği ve gelecek yıl mayıs ayından önce yapılması gereken seçimlerin Kasım 2018’e çekilebileceği iddia ediliyor.

Turnbull, Eylül 2015’te dönemim başbakanı Tony Abbott’a karşı parti içinde yapılan liderlik yarışını 44'e karşı 54 oyla kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Başbakanlığa seçilmesinin ardından erkene aldığı seçimlerden galip çıkan Turnbull, halen Avustralya’nın 29. Başbakanı olarak görevini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X