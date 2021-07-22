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Avusturya'da son 6 ayda 2 bine yakın nefret suçu işlendi

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Nefret Suçu Raporuna göre, ülkede Kasım 2020-Nisan 2021 arasında 1936 nefret suçu işlendi

Avusturya'da son 6 ayda 2 bine yakın nefret suçu işlendi
Avusturya'da 6 ayda yaklaşık 2 bin nefret suçu işlendi
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AA

Avusturya İçişleri Bakanlığının hazırladığı ve ülkede ilk defa yayımlanan Nefret Suçu Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, söz konusu çalışma için polisin iki yıllık eğitimden geçtiği ve raporun hazırlanmasına akademisyenlerin de katkı sağladığı belirtildi.

Ülkede Kasım 2020-Nisan 2021'de 1936 nefret suçunun işlendiği aktarılan raporda, nefret suçu işleyenlerin büyük çoğunun genç Avusturyalılardan oluştuğuna dikkat çekildi.

AA'nın aktardığı habere göre; raporda, en çok etnik köken, dünya görüşü ve ten rengi nedeniyle nefret suçuna maruz kalındığı bildirilerek, Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Nazi propagandasında da önemli artış görüldüğü kaydedildi.

Hangi nedenle olursa olsun nefret suçunun demokratik toplumlarda yerinin olamayacağının altının çizildiği raporda, nefret suçunun ciddi bir durum olduğu, güvenlik güçlerinin bunu önemsediği ve suçluları yakalamak için çaba sarf ettiği belirtildi.

Ülkede 6 aylık zaman diliminde işlenen nefret suçlarının kayıt altına alındığı raporun henüz tamamlanmadığı, raporun tamamlanmasıyla Avusturya'da nefret suçu olgusunun daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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