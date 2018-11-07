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Ay düğümlerinin burç değiştirmesi hayatımıza neler getiriyor?

Ay düğümleri Yengeç Oğlak aksına geçiyor. Yaşamlarımızda yaklaşık 1.5 yıl sürecek bir dönem başlıyor. Peki Ay düğümleri burç değiştirdiğinde nelere dikkat edilmeli? Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül kaleme aldı...

07.11.2018 - 10:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ay düğümlerinin burç değiştirmesi son derece önemlidir. Karmik yenilenmeler söz konusu olurken, yolumuzdan çekilmesi gereken unsurlar açığa çıkacaktır. Kuzey Ay Düğümü yenilenen yaşam konularını, ihtiyaçları ve idealleri gösterir.

Güney Ay Düğümü öğrenilmiş bilgiyi ve yetenekleri gösterirken eskimiş, sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri işaret eder. Yeteneklerden faydalanmalı ancak işe yaramayan idealleri bırakmalıyız.

Ay düğümleri Yengeç Oğlak aksına geçiyor. Yaşamlarımızda yaklaşık 1.5 yıl sürecek bir dönem başlıyor.

Kuzey Ay Düğümü Yengeçte; bütünleşmeyi, adaptasyonu sağlar. Duyguların tohum enerjisi Yengeçte saklıdır. Duygularımızı, insani tutumlarımızı gözden geçirme imkanlarımız olacaktır.

Yengeç burcu kabuğunun içinde çok kuvvetli ve yenilmezdir. Kuzey Ay Düğümü Yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır.

Yaşadığımız dünyayı korumak ve arındırmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kuzey Ay Düğümü burada; kişinin iç dünyasına döneceği, duygularının farkına varıp ifade edeceği koşulları yaratıyor.

İnsanın Adem vasıflarından doğan gücüne uyanması, kendisini aşağı çeken ilkel güdülerin farkına varması ve dönüştürmesi için imkanlar söz konusu olacaktır.

Milli duygular, ev yuva ve aile konuları, güvenli alan arayışları artacaktır. Bu dönemde empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarımızı geliştirme imkanlarımız olacaktır.

Güney Ay Düğümü Oğlakta çalışma ve üretme motivasyonunu artıracaktır. Ezoterik astrolojide Oğlak dünyayı kaderine sevk eden spiritüel gücü temsil eder. İnsan bedenindeki enerjinin kuvvetlenmesini sağlayan içsel gücü anlatmaktadır.

Bu gücün ortaya çıkması kolay değildir, acı ve ıstırap gerektirir. İnsandaki güç açığa çıkarken aynı zamanda yüksek seviyede farkındalık gelişir. Güney Ay Düğümü Oğlakta; geçmiş karmayı aktive ederek temizlenmesine olanak sağlar. Böylece yeni başlangıçlar yaratılır. Katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sonlandırır. Öz benlik ve farkındalıktan kaynaklanan yeni ifade imkanları açığa çıkar. Köklü değişimler için gereken zemini hazırlar.

Önümüzdeki dönemde, insanın yüksek vasıflarından açığa çıkan doğası ve farkındalıkları gelişecektir. Oğlak yetenekleri kullanılarak bu doğaya uygun, yeni sistemler ve yaşam alanları inşa edilecektir.

Güney Ay Düğümü Oğlak burcuna geçerek; maddenin değerine vurgu yaparken, sadeleşmeyi, israfın azaltılmasını, çalışıp üretmeyi, toprağı işlemeyi öne çıkarıyor. Toplumsal yapılar, statü konularında değişimler söz konusu. Zaman zaman hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar açığa çıksa da Yengecin koruyan ve bütünü kavrayan yapısı ile bu tutumlar yumuşayacaktır.

Yengeç burcunun temsil ettiği; toplum için çalışan, sevecen, koruyup gözeten, eğitim ve insani konularda başarılı, entelektüel becerileri gelişkin, öz değer duygusu yüksek gerçek insan vasıflarımız gelişirken, Oğlak burcu yenilenen vasıflarımız için sistemler, toplumsal yapılar oluşturacaktır.

 

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