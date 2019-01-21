Pazartesi 8.15 de başlayan tam Ay tutulması Aslan burcunda gerçekleşiyor. Gün doğumuna eşlik ettiği için Ruhsal Astrolojide iyi şans ve bolluk getirdiğine inanılır. Tam Ay tutulması oluşu sebebiyle etkisi yoğun olacak.

Ay ve Güneş tutulmaları astronomik olaylar olup kendine has enerjiler barındırır. Tutulmanın yakınlığı, biçimi etkilidir. Kolektif ve bireysel etkileri vardır. Spekülatif bilgiler nedeniyle tutulmaların doğası yanlış anlaşılmaktadır. Bireysel haritalarınızda tutulmanın etkileri öznel sonuçlar verir. Aşağıda yer alan yorumlar genel başlıkları, tutulmanın ana konularını içermektedir. Güneş Burcunuzla birlikte yükselen burcun okunması faydalı olur. Sözün ve ifadenin en az eylem kadar enerjisi vardır. Günümüz Astrolojisinde pozitif bilgiden doğan yaratım ve anlayışı sürdürmek, kaygı artıran dogmatik bilgiye karşı temkinli olmak faydalı olur. Yaşam alanlarınıza yüklediğiniz, negatif ifadeli anlamlardan sakınmak gerekir.

Bu tutulmada öz değer ve güven duygularına vurgu var. Dogmatik, muhafazakar tutumlar açığa çıkarken, aşırı hassas olabiliriz. Son 6 aydır birikmiş olan duygular açığa çıkarken, başkalarının düşüncelerine aşırı önem veren ve bu sebeple kendini kurban olarak algılayan insani tutumlarımızı sorgulayacağımız olaylar yaşanabilir. İlişkiler,ev ve ailede önemli olaylar gelişebilir.

Bakış açımız değişirken, derin farkındalıklar edinebiliriz. Eğitim, öğrenme ve insani çabaları vurgulayan olaylar gelişebilir.

Bu tutulma ile “güvenliğin” kişisel olarak ve genel olarak her birimiz için ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyoruz. Ay tutulması duygusal hassasiyetleri artırırken; özgüven ve değer duygularına duyulan ihtiyacı açığa çıkaracak. Başkalarını düşünmenin, içten ve dürüst davranışın, nezaketin önemli olduğu bir dönemdeyiz.

KOÇ: Liderlik özelliklerinizi göstereceğiniz imkanlar gelişebilir. Yaşamda ani iniş çıkışlar verebilir. Sosyal çevrede, ailevi konularda, ilişkilerde son 6 ayda yaşanan olayları gözden geçirebilirsiniz. İş, kariyer konularında sorumluluk artışı, gelir ve romantik konularda hareket olası. Bakış açınız değişirken, derin farkındalıklar edinebilirsiniz. Yeni uzmanlık alanları, eğitim ve öğrenmeyi vurgulayan olaylar gelişebilir.

BOĞA: Kariyer, uzmanlık konularında bakış açınızı yenileyen olaylar gelişebilir. Hayal kırıklığı yaşamamak adına dikkatli olmak önemli; kişisel sorunlarınızı profesyonel yaşamınızdan ayrı tutun. Bir süredir birikmiş duygular açığa çıkarken, sorumluluklar ağır gelebilir. Evde tadilat, taşınma, alım satım arzunuz artabilir.

İKİZLER: Bakış açınız değişirken, derin farkındalıklar edinebilir; eğitim, kurslar, yeni uzmanlık konularına dair çabalarınız artabilir. Yakınlarınızın ihtiyaçları sizi meşgul edebilir. Strese bağlı sağlık sorunları oluşabilir. Pozitif bilgi, üretim ve çalışmaya vurgu var. İlişkilerde değer ve güven duygusunu hatırlatan olaylar yaşanabilir.

YENGEÇ: Finansal güven duygusuna vurgu var. Dogmatik, muhafazakar tutumlarınız açığa çıkarken, aşırı hassas olabilirsiniz. Son 6 aydır birikmiş olan duygular açığa çıkabilir. Başkalarının düşünceleri nedeniyle takındığınız roller sizi zorlayacaktır. Kendinizi kurban olarak algıladığınız olayları dönüştürme gücünüz artıyor. Yasal konularda iyi haberler gelebilir.

ASLAN: Hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde gelişmeler olası. Hedeflerinize varacağınız önemli olaylar, yabancılar, yurtdışı, yeni diller eğitimler konularında hareket olası. Parasal konularda gelişmeler söz konusu. Son 6 aydır birikmiş olan duygular açığa çıkabilir, ilişkilerde tepkisel davranabilirsiniz. Liderlik vasıflarınızı açığa çıkaran olaylar gelişebilir. Adil, objektif ve çalışkan olmak önemli.



BAŞAK: Yaşam tarzı değişikliği arzulayabilirsiniz. Finansal olarak gelişme, gelir artışı yönünde çaba söz konusu. Zorlukları aşma gücünüz artarken, sağlığa dikkat edin. Bireysel, ailevi eğitimlerde gelişmeler olası. Özgüven artışı, değerinizin anlaşılması ihtiyacı söz konusu.Bu doğrultuda gelişmeler olabilir.



TERAZİ: Sosyal çevrede ve ailevi konularda çözülmemiş sorunlar açığa çıkabilir. Kişisel hedefleriniz dönüşüyor. Çocuk arzuluyorsanız gelişmeler olabilir. Romantik konularda hassasiyetler olası. Pozitif bilinirlik, güvenli alan ihtiyacınız artarken yaşamsal tatmin noktaları ve tanımlarınız değişiyor.

AKREP: Kariyerde gelişme, finansal ilerleme olası. Kişisel tatmin biçiminiz dönüşüyor, bu nedenler harcamalarda artış olası. Uzmanlık gerektiren konulara vurgu var. Birikmiş duygular açığa çıkarken sert ifadelerden kaçınmak faydalı olur. Kariyerde çalışmaya dayalı bilgi ve deneyim işinize yarayacaktır.

YAY: Uluslararası konular, medya, yurtdışı, hukuki alanlarda gelişmeler yaşanabilir. Projelerde artış olası. Tutulma duygusal olarak sıkıntı yaratsa da tüm bunların üstesinden gelip her zamanki hızınızı tekrar yakalayacaksınız. Hesapsız harcamaların neden olduğu sorunlar gelişebilir. Seyahat arzunuz artabilir.

OĞLAK: Hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerle ilgili problemler olabilir. Kronik sağlık sorunları açığa çıkabilir. Bu süre zarfında büyük kararlar veya iş değişikliği arzunuz artabilir. Bu geçici bir süreç ve ortalık durulduğunda işler daha iyi hale gelecektir. Bakış açınızı değişirken, derin farkındalıklar edinebilirsiniz. Güvenli alanda kalmak ve risk almamak faydalı olur.

KOVA: İlişkilerde sorgulamalar, anlam kargaşası, güvensizlik yaşanabilir. Tartışmalara girmek ve öfkeli tutumlar yerine sabırlı olmanız gerekir. Finansal olarak ani aksaklıklar olsa da uzun vadeli işlerden gelen sonuçlar sizi memnun edebilir. Seyahat gerektiren işleri gözden geçirebilirsiniz.



BALIK: Alışkanlıklarınız ve rutininiz değişiyor. Bazı sorunlar açığa çıksa da çözüm çabuk gelişir. İş, çalışma finans konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerinizde gergin ve tutarsız davranabilirsiniz, zaman içinde denge ve huzur sağlanacaktır.