Ayakkabı sektörü ihracatta vites artıracak

İHA

Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılan kapısı Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, 2-4 Haziran tarihleri arasında, 100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcı ile yeniden Antalya'da buluşacak.

Eksposhoes CEO’su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirterek, “Pandemi süreci hemen her sektörü olduğu gibi ihracat odaklı çalışan ayakkabı sektörünü de olumsuz etkiledi. Sektörümüz, dünyada hakim olan tüm olumsuz koşullara rağmen, yılın ilk dört ayında 364 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticaretin belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde ihracatı bir yıl öncesine göre artırmak gerçek bir başarı. Sürdürülebilir ihracat için hem yurt içi hem de yurt dışı fuarların önemi çok büyük. Kısa süre sonra kapılarını açacağımız fuarımızda hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarımızdan alıcıları üreticilerimizle buluşturacağız. Yabancı misafirlerimizin 10’uncu fuarımıza ilgisi oldukça fazla. Diğer yandan ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Bana göre üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 5’e giren ‘Made in Turkiye’ etiketli ayakkabıları yerinde görmeleri ve üreticilerimizle ticari anlamda samimi ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaları istikrarlı ihracat için olmazsa olmaz. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.