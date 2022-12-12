Her gün başı ağrıyanlar! İşte en önemli neden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Ayda 10 gün ve üstünde ağrı kesici kullanımı ağrı kesici bağımlılığı demek olabilir

Ağzımızdan “Başım ağrıyor” cümlesi çıktığında sorunu basit ağrı kesici ilaçlarla çözmeye çalışıp büyük hata yapıyoruz. Örnek mi? Migreni olan çok sayıda kişi bilinçsiz ilaç kullanıp ağrı kesici bağımlısı oluyor ve migrenini kronik hale dönüştürüyor. Uzmanlar ise “Baş ağrısından kurtulmak isterken ağrı kesicilere bağımlı olmayın” uyarısında bulunuyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Ayda 10 gün ve üstünde ağrı kesici kullanımı ağrı kesici bağımlılığı demek olabilir
Her gün başı ağrıyanlar! İşte en önemli neden
0:00 / 0:00

Tekrarlayan baş ağrılarının en sık rastlanan nedeninin “migren baş ağrısı” olduğu belirtiliyor. Türkiye Baş Ağrısı Prevalans Çalışması sonuçları (2008 ve 2013 yıllarında yapılan çalışmanın sonuçları aynı çıkmıştır.) Türkiye’de migren sıklığının yüzde 16.4 olduğunu, kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü ve her 4 kadından birinin migreninin olduğunu ortaya koyuyor. Migrenin ardından gelen ve ikinci sıklıkta görülen tür baş ağrısının ise yüzde 5 ile gerilim tipi baş ağrısı olduğuna dikkat çekiliyor. Migren ve gerilim tipi baş ağrısından farklı baş ağrılı hastalıklarına ise ilk ikisine oranla çok daha az rastlanıyor.

AYDA 15 GÜN BAŞ AĞRINIZ VARSA DİKKAT!

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Migren tek yanlı, zonklayıcı, hareketle artan bir baş ağrısıdır. Ağrı sırasında ışık ve sesten rahatsızlık duyulur, bulantı olabilir ve şiddetli baş ağrıları ile karakterizedir. Bu sorun ayda 15 gün veya daha fazla gerçekleştiğinde ‘kronik migren’ olarak tanımlanır. “Migren hastalarının yüzde 10’unun kronik migreni vardır. Burada en dikkat çekici şey migren ağrılarının yarısı migrene benzemediği için bu durumun tanı karışıklığına yol açmasıdır.” diyerek önemli bir soruna dikkat çekiyor ve “Hastalık kronik hale geldiğinde migrenlilere hatalı olarak gerilim tipi baş ağrısı (sinirsel baş ağrısı) tanısı konulması karşılaştığımız en önemli sorunlar arasındadır” diyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Prof. Dr. Mustafa Ertaş

MİGRENLİLERİN YARIYA YAKINI YANLIŞ TANI ALIYOR

2 yıl önce ülke çapında yaptıkları bir çalışmada migrenlilerin yüzde 40’ına hatalı olarak “gerilim tipi baş ağrısı” tanısı konulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Ertaş, “Gerilim tipi baş ağrıları iki yanlı, sıkıştırıcı, ışığın çok rahatsız etmediği, şiddeti migrene göre daha hafif olan ve hareketle artmayan ağrılardır” diyor.

SIK AĞRI KESİCİ KULLANIMI MİGRENİ KRONİK HALE GETİRİYOR

Bu noktada ”baş ağrılarının kronik hale gelmesinin en önemli nedeni nedir” sorusunu sormak gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Ertaş, en önemli nedenin sık ağrı kesici kullanımı olduğunu söylüyor ve “Ağrı kesici ilaçlar, migren ağrısını durdurmakla birlikte migrene karşı beynin savunmasını bir süre için zayıflatır. Bu nedenle migren hastaları ayda 10 gün veya daha fazla ağrı kesici kullanırsa ağrıları ayda 15 gün veya daha sık olmaya başlar. Buna ‘ağrı kesici aşırı kullanımı baş ağrısı’ veya halk deyişiyle ‘ağrı kesici bağımlılığı’ diyoruz” diyor. Soruna yol açan ağrı kesicilerin paracetemol gibi basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar ile migren ataklarına özel ilaçlar (ergotamin, triptan) olduğu belirtiliyor.

AYDA 5 GÜNDEN FAZLA AĞRI KESİCİ KULLANMAYIN

Ağrı kesici ilaçlar hangi soruna yönelik olarak kullanılırsa kullanılsın (grip, karın ağrısı, boğaz ağrısı kemik ağrısı vb.) yukarıda belirtilen sıklıkta ilaç kullanımı durumunda gelişen “ağrı kesici bağımlılığına” karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu nedenle ayda 5 günden fazla ağrı kesici kullanılmaya başlanmasının bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Sık ağrı kesici kullanımı migreni kronikleştirmeye yetiyor. Diğer nedenler arasında kadınlık hormonu içeren ilaçların (doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları) kullanılması da önemli yer tutuyor. Soruna yol açan bir diğer faktör şişmanlıktır” diyor ve devam ediyor; “Migren hastalarının yarıya yakınının migren yerine başka teşhisler aldığı veya hiç tanı almadıkları düşünüldüğünde ara sıra baş ağrısı olan kişilere (migren tanısı almış veya almamış olsun) ağrı kesicilerden uzak durmalarını öneriyoruz.”

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
SAĞLIK Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi ...
Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!
SAĞLIK Bu belirtiler varsa çocuğunuz diyabet hastası ...
Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?
SAĞLIK Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?
Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor
SAĞLIK Arka cepte cüzdan taşıyan erkeklere uyarı!
Covid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı
SAĞLIK Covid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı
Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara inanmayacaksınız! Patatesle ilgili daha önce neden duymadım diyeceğiniz ilginç bilgiler
SAĞLIK Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara ...
Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Etkisini 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin
SAĞLIK Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! ...
Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...
SAĞLIK Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu?
Bulaşık süngeri kullanmayı bırakın! İnsan vücudundan daha fazla bakteri var!
SAĞLIK Bulaşık süngerinde bulunan bakteri insan vücudundan ...
Aman dikkat! Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor...
SAĞLIK Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.