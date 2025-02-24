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        Haberler Gündem Güncel Ayder Yaylası'nda çığ düştü! | Son dakika haberleri

        Ayder Yaylası'nda çığ düştü!

        Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçtan akan kar kütlesi nedeniyle bölge adeta beyaz dumanla kaplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:38
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        Ayder Yaylası'nda çığ düştü!
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda çığ düştü. O anlar, çevredeki işletmenin kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre ilçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı.

        İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçta akan kar kütlesi çevreyi beyaz dumanla kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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