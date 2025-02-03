Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine ilişkin açıklama

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aydın Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Deli Dumrul" diye adlandırılan Göcek Tüneli hakkında herkesin yanlış bilgilerle değerlendirme yaptığını, bunun için tünelden geçenin de geçmeyenin de yanlış bilgilere sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların, "Karadeniz'de yapılan tünelden bedava geçiş yapılırken biz niye Göcek Tüneli'nden hem giderken hem gelirken ücret ödüyoruz" dediğini aktaran Ayaydın, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumda, her meslekten seçtiğim uzmanlarla Muğla ve ilçelerinde seçilmem halinde yapacağım projeleri tek tek masaya yatırdım ve araştırdım. Üzerinde çalıştığım konulardan biri de Göcek Tüneli'nin durumuydu. Ancak tünelin ücretsiz hale getirilmesinin hukuki altyapısı olmadığı için projelerime dahil etmedim. Çünkü olmayacak bir konuda çözüm getireceğim diye Muğlalı vatandaşlarıma yalan söylemek istemedim." ifadesini kullandı.

"İHALEYİ YAPAN AK PARTİ HÜKÜMETİ DEĞİL"

Göcek Tüneli projesi ve ihalesinin AK Parti döneminde yapılmadığına işaret eden Ayaydın, şunları kaydetti:

"İhale, AK Parti iktidarından önceki hükümet döneminde yapılmıştır. Yap İşlet Devret Projesi ile Göcek Tüneli ihalesi yapıldığında bugün şikayet edenlerin o gün alkış tuttuğunu, hatta davul zurna ile sevinç gösterilerinde bulunduğunu da hatırlatmak istiyorum. İhale şartnamesine göre, ihaleye katılıp teklif verecek firmalar fizibilite çalışmasında her iki yönden geçişlerde ücret alınacaktır denilmektedir. Dolayısıyla İhaleye katılan firmalar da buna göre maliyet hesabı yapmış ve 2032 yılı sonuna kadar işletmek üzere bu teklifi vermiş ve ihaleye en uygun teklifi veren Lider İnşaat bu şartlarla teklif vermiş ve ihaleyi almıştır. Ancak, daha sonra AK Parti iktidarında yurdumuzun birçok yerinde tüp geçişi bütçe imkanları ile yapıp, vatandaşların bu geçişlerde ücret ödemeden geçişe imkan sağlandığı için, Göcek Tüneli'ni kullanan vatandaşlar da geçişlerde ücret ödemek istemiyorlar. Göcek Tüneli özel sektör tarafından yap işlet devret modeli ile yapıldığı için hükümetin işletici şirkete 'ücret almayacaksın' deme hakkı yoktur."