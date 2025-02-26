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        Haberler Gündem Aydın'da hastanenin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Hastanenin çamaşırhane bölümünde yangın

        Aydın Devlet Hastanesi'nin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 20:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:55
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        Hastanenin çamaşırhane bölümünde yangın
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        Efeler ilçesindeki hastanenin alt katındaki çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bazı hastalar, hastane görevlileri ve itfaiyenin yardımıyla tahliye edilerek diğer bloktaki odalara götürüldü.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul hastaneye gelerek bilgi aldı.

        Söndürülen yangın sonrası çamaşırhane bölümünde hasar oluştu.

        Dumanın tahliye edilmesinin ardından hastalar normal servislerine alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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