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Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı koca, tutuklandı

Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Aydın'da kadın cinayeti
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AA

Söke ilçesinde Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

AA'nın haberine göre; Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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