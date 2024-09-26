Aydın'da 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine Güder (28) yakalandı.
AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine Güder (28) yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine Güder'in Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıp, takibe aldı. 20 saatlik takibin ardından harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde hakkında 'Hırsızlık' suçundan 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güder'i saklandığı evde yakaladı. Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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