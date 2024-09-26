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        Aydın'da 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine Güder (28) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:30
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        Aydın'da 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine Güder (28) yakalandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine Güder'in Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıp, takibe aldı. 20 saatlik takibin ardından harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde hakkında 'Hırsızlık' suçundan 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güder'i saklandığı evde yakaladı. Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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