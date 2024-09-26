Nazillispor'da bu hafta Sönmez dümende
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4'te 0'la başlamasının ardından dibe demir atan, bu nedenle de Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yollarını ayıran Nazillispor'u bu hafta 68 Aksarayspor deplasmanına Yardımcı Antrenör Gürhan Sönmez maça çıkaracak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4'te 0'la başlamasının ardından dibe demir atan, bu nedenle de Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yollarını ayıran Nazillispor'u bu hafta 68 Aksarayspor deplasmanına Yardımcı Antrenör Gürhan Sönmez maça çıkaracak. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Nazilli'de daha önce Bülent Ertuğrul ve Yüksel Yeşilova'nın ayrılığının ardından da takımı çalıştıran Sönmez, Aksaray maçında kulübede olacak.
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