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        Motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:30
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        Motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde A.B., motosikletiyle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüphelinin motosiklet ve evinde de uyuşturucu ele geçirildi. A.B. ile onun evinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler A.B.'nin kullandığı motosikleti takibe aldı. A.B. motosikletiyle O.İ.'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. A.B. ve O.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin motosiklet ve evinde yapılan aramalarda 6 kilogram 225 gram kubar esrar ile 708 gram kenevir tohumu, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 TL ele geçirildi. Şüphelinin evinde bulunan F.B. ve N.A. da gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, O.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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