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        Raylardan geçerken yolcu treni çarptı, öldü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde raylardan geçerken yolcu treninin çarptığı Mehmet Gökçen (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:10
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        Raylardan geçerken yolcu treni çarptı, öldü
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde raylardan geçerken yolcu treninin çarptığı Mehmet Gökçen (47), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Nazilli'de meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden 32743 sefer sayılı yolcu treni raylardan karşıya geçmek isteyen Mehmet Gökçen’e çarptı. Kazayı fark eden makinist treni durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Gökçen'in cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından tren seferleri normale döndü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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