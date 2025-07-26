Kaçak göçmen, Sisam'a yüzerek geçmek için hazırlık yaparken yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığı yapan Z.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığı yapan Z.A. isimli kaçak göçmeni, jandarma ekipleri yakaladı.
Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevine çıktı. Ekipler, bölgede yaptıkları kontrolde, Z.A isimli kaçak göçmenin can simidi ve paletle yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Z.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Z.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.