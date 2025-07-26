Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

Görüntülerde, yakınlarıyla bir süre sohbet eden Görgü'nün, daha sonra telefonla konuşarak yanındaki kadınla yolun karşısına geçmeye çalışması yer alıyor. Kayıtlarda, bu sırada kadının hızla gelen arabayı fark ederek Görgü'yü tutmaya çalıştığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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