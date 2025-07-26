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        Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:00
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        Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        E.C.Ç. yönetimindeki 09 APS 009 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Ciritoğlu Sitesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Birol Görgü'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Görgü'nün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Öte yandan, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yakınlarıyla bir süre sohbet eden Görgü'nün, daha sonra telefonla konuşarak yanındaki kadınla yolun karşısına geçmeye çalışması yer alıyor. Kayıtlarda, bu sırada kadının hızla gelen arabayı fark ederek Görgü'yü tutmaya çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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