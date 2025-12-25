Söke'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 09 ARL 215 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Nazım K'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Nazım K. kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
