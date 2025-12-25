Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 09 ARL 215 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Nazım K'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Nazım K. kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Mahalle aralarında Türkiye şampiyonları yetiştiriyor
        Mahalle aralarında Türkiye şampiyonları yetiştiriyor
        Sultanhisar'da zeytin budama kursu başladı
        Sultanhisar'da zeytin budama kursu başladı
        Söke'de Atatürk Ortaokulu'nun temeli atıldı
        Söke'de Atatürk Ortaokulu'nun temeli atıldı
        İsabeyli'de kadınlar üretiyor Nazilli Belediyesi destekliyor
        İsabeyli'de kadınlar üretiyor Nazilli Belediyesi destekliyor
        Kızılcapınar Camii'nin çevre düzenlemesi tamamlandı
        Kızılcapınar Camii'nin çevre düzenlemesi tamamlandı
        Başkan Özel'den Regaip Kandili mesajı
        Başkan Özel'den Regaip Kandili mesajı