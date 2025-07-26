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        Kamyonetle sulama kanalına düşen ziraat mühendisi öldü

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü ziraat mühendisi Özay Usta (52), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:09 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:09
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        Kamyonetle sulama kanalına düşen ziraat mühendisi öldü
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü ziraat mühendisi Özay Usta (52), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Söke ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ziraat mühendisi Özay Usta yönetimindeki 09 JR 104 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Özay Usta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Usta’nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sulama kanalındaki kamyonet ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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