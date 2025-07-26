Kamyonetle sulama kanalına düşen ziraat mühendisi öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Söke ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ziraat mühendisi Özay Usta yönetimindeki 09 JR 104 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Özay Usta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Usta’nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sulama kanalındaki kamyonet ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

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