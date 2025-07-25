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        Aydın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:58 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:58
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        Aydın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çeştepe Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

        Alevler, bir çiftliğin bahçesindeki samanlara ulaştı.

        Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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