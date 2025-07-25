HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!

Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği kaliteli yayınlar ve programlarla sporseverlerin gönlünü kazanan HT Spor, bir kez daha Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

Sporun birçok dalını şifresiz ve canlı olarak izleyicilerle buluşturarak spor yayıncılığının öncüsü olan HT Spor, Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçının heyecanını da ekranlara taşıdı.

Milyonlarca futbolsever, kritik mücadeleyi HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan şifresiz şekilde canlı olarak takip ederken, rekor izlenme ve görüntülenme sayıları elde edildi.

ŞİFRESİZ YAYINCILIĞIN ÖNCÜSÜ HT SPOR, DİJİTAL YAYINLAR REKORUNA İMZA ATTI!

HT Spor Youtube kanalı, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçıyla birlikte dijital yayıncılık rakamlarını altüst etti. HT Spor Youtube kanalı, dijital spor yayıncılığında birçok rekoru geride bıraktı.

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YOUTUBE'DA ANLIK 750 BİN İZLEYİCİ SAYISI!

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, HT Spor Youtube kanalında maksimum anlık 750.027 izleyici sayısına ulaştı. 670 bin saat izlenme süresi ve toplamda 1 milyon 932 bin görüntülenme elde etti.

Heyecan dolu mücadele, HT Spor Youtube kanalı ana canlı yayınında ise 147 bin anlık izleyici sayısı ile 628 bin görüntülenme sayısına ulaştı. "Avrupa Ligi Maç Önü Özel" yayını ise 425 bin görüntülenme elde etti.