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        Nazilli'de yağmur duasında 10 bin kişiye keşkek dağıtıldı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geleneksel hale getirilen keşkek hayrı ve yağmur duasının bu yıl 4'üncüsü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:40
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        Nazilli'de yağmur duasında 10 bin kişiye keşkek dağıtıldı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geleneksel hale getirilen keşkek hayrı ve yağmur duasının bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Etkinlikte 10 bin kişiye keşkek ve aşure ikram edildi.

        Nazilli ilçesinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen keşkek hayrı ve yağmur duası İsabeyli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yapıldı. Etkinlikte 16 kazan keşkek, 6 kazan aşure ve turşu dağıtıldı. Dualarla yapılan yağmur duasına Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çapahasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaburun, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe merkezinden ve kırsal mahallelerden muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, hayırseverlerin katkılarıyla imece usulüyle hazırlandı. İsabeyli Mahalle Muhtarı Akın Karakuyu hem keşkek dövdü hem de gelen davetlilere keşkek dağıttı. Karakuyu, "Büyüklerimizin ısrarı ile 3 yıl önce bu geleneği yeniden başlattık. Etkinliği hem vefat edenlerimizin ruhu hem de yağmur yağması için yapıyoruz. Bu yıl 4’üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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