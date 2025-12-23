Habertürk
Habertürk
        Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu

        Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:27
        Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Güzelçamlı Sahili'nde ölü yunus olduğu ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gitti.

        Yapılan kontrollerde 138 santimetre uzunluğundaki yunusun gözünde ve alt çenesinde delikler görüldü.

        Hayvanın delphinus delphis türü olduğunu belirten Sürücü, gözündeki tahribatın martılar tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

        Yunustan aldıkları doku örneklerini Türk Deniz Araştırmaları Vakfına göndereceklerini aktaran Sürücü, yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu düşündüklerini ifade etti.

