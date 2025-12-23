Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir motosikletin çalınma anı araç kamerasınca görüntülendi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletin çalınma anı bir otomobilin araç kamerasınca kayda alındı.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:58
        Aydın'da bir motosikletin çalınma anı araç kamerasınca görüntülendi
        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletin çalınma anı bir otomobilin araç kamerasınca kayda alındı.

        Ata Mahallesinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Park halindeki bir otomobilin araç kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.S. (15), G.Ç. (14), D.R. (15) ve O.Ç (14) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anı apartmanın altında park halinde olan bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde binanın açık otoparkına giren şüphelilerin görünmemek için apartmandaki güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra motosikleti çaldıkları anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

