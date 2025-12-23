Aydın'da torununu kurtarmak isterken trenin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını bu sırada trenin kendisine çarptığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.