Trump'tan Filistin'i tanıyan Macron'a: Onun sözünün bir ağırlığı yok
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa lideri Macron'un Filistin'i tanıyacaklarını duyurmasını, "Onun sözlerinin bir ağırlığı yok" ifadesiyle eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere kritik bir açıklamada bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıyacaklarını duyurmasını yorumlayan Trump, "Macron'un sözlerinin bir ağırlığı yok" dedi.
Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşma yapmak istemediğini öne süren Trump, "Ellerinde son rehineler kaldı. Bence Hamas avlanacak" diye konuştu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de yorumda bulunan Trump, "Rusya'ya ikinci bir yaptırım uygulamamız gerekebilir" dedi.