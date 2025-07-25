Trump'tan Filistin'i tanıyan Macron'a: Onun sözünün bir ağırlığı yok

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere kritik bir açıklamada bulundu.

Macron: Filistin devletini tanıyacağız Haberi Görüntüle

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıyacaklarını duyurmasını yorumlayan Trump, "Macron'un sözlerinin bir ağırlığı yok" dedi.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşma yapmak istemediğini öne süren Trump, "Ellerinde son rehineler kaldı. Bence Hamas avlanacak" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de yorumda bulunan Trump, "Rusya'ya ikinci bir yaptırım uygulamamız gerekebilir" dedi.