Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle atıldı.

Söz konusu otoyol, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında; Serik, Taşağıl , Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.

36 DAKİKAYA DÜŞECEK

Törende konuşan Bakan Uraloğlu Antalya-Alanya Otoyolu’nun, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu vurgulayarak “Yolumuz tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat, yaz sezonunda 4 saate kadar süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek” dedi.

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Bakan Uraloğlu, “Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre olacak. Akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Yolun, Antalya’nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya’nın muz bahçelerini, Toroslar’ın çam ormanlarını ve Akdeniz’in esintisini birleştiren bir köprü olarak; turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanı, ticareti ve kültürü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacağını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Otoyolumuzun tasarım hızını ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 kilometre olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak. Bölgemize gelen yerli ve yabancı gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, Alanya’nın Kleopatra Plajı’ndan Antalya’nın Kaleiçi’ne, Aspendos Tiyatrosu’ndan Manavgat’ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak.” REKLAM "ULAŞIM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR" Bakan Ersoy ise törendeki konuşmasında söz konusu yatırımların Türkiye’nin kalkınma vizyonunu desteklediğini belirterek, projelerin önemini vurguladı. Bakan Ersoy "Bugün, ülkemizin parlak geleceğine yönelik önemli bir imza projesi olan Antalya-Alanya otoyolunun temelini atarken, şehir içindeki trafiğin rahatlatılması için kritik yere sahip kavşakları da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğun turist akışı nedeniyle ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığına, bu çerçevede turizm sezonu öncesinde kapasitesi artırılarak yeni terminal binalarıyla hizmete açılan Antalya Havalimanının güçlü bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti.