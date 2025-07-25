İbrahim Kemal Menderes değerlendirdi: Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi.

HT Spor yorumcusu İbrahim Kemal Menderes, Satır Arası programında Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında oyun kurulumunu niye sağlayamadığını ve rakibe baskıyı nasıl kurguladığını inceledi.

"5 tane Beşiktaşlı savunmacıyı, 2 tane Shakhtarlı oyaladı. İleri uçta 5 kişiyi, santrforu ve 10 numarasıyla savundu Shakhtar. Beşiktaş'a 5'e 2 oyun kurdurmadılar. Shakhtar'ın geri kalan 8 oyuncusu hiç yorulmadı. Sadece 2 oyuncuyla Beşiktaş'ı kitlediler geride.

Buna karşı Beşiktaş'ın santforu ve 10 numarası etkisizdi. Beşiktaş, 5 savunmacısıyla 45 saniyede ileri çıkamazken, Shakhtar'ın 1 stoperi birazcık driplingle birlikte bütün baskıyı kırdı."

📺 Satır Arası



🎙️ İbrahim Kemal Menderes, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında oyun kurulumunu niye sağlayamadığını ve rakibe baskıyı nasıl kurguladığını inceledi. 🔎 pic.twitter.com/N5rNuc2Dur — HT Spor (@HTSpor) July 25, 2025

"Bu pozisyonda Demir Ege çıkamıyor arkaya hesap vermeye çalışıyor her tarafında Shakhtarlı oyuncular var. Kenardan merkeze oynanıyor kimse yok. Kenardan merkeze, merkezden terse Arda hoca da burada oyuncularına hemen kayın diyor. Kartal'ın kenara gelip Uduokhai'nin koşması gereken topa Kartal gitmeye çalışıyor. Ne oluyor? diyagonal top defans arkası koşu bomboş... İletişim; Kartal tek başına kalıyor."