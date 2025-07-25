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        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!

        Türkiye, bunaltan yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günler ile ağustos ayı için hava tahminlerini kaleme alarak, "Ağustos ayının da temmuz gibi aşırı sıcak geçme ihtimali yüksek. Kuzey bölgeler birkaç gün için mevsim normallerine yaklaşır, serinler fakat Anadolu ve özellikle Batı Anadolu, 2025 yazını yine rekor sıcaklıklarla geçirir. " dedi. Öztel ayrıca, "Güneydoğu benzer şekilde aşırı sıcak, resmi olmayan kayıtlara göre Şırnak, Silopi'de termometre gölgede 50.0°C'ye ulaştı. Resmi ölçümler paylaşılınca görebiliriz fakat bu 50°C (gölgede) kaydedilmiş olabilir. Bu sayı o kadar yüksek bir sayı ki insan sağlığı için 28°C'den sonrası rahatsız edici olmaya başlarken, gölgede 50°C gibi sağlıklı insanı bile fenalaştırabilecek hava koşullarından söz ediyoruz. " ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:00
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        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
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        Türkiye’de yazın en sıcak günleri, yazın en büyük orman yangınlarına zemin hazırlıyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Antalya yangın riskinin en yüksek olduğu merkezler olarak hafta sonuna uzanıyor. Açık havada ateş yakmamaya özen gösterelim. Yeni yangınlara karşı had safhada dikkatli olalım.

        Hafta sonu hava sıcaklıkları Marmara’da sadece 1 ila 3°C azalıyor, aslında bu farkı günlerdir kuruyan doğa ve insanlar pek hissedemiyoruz. Aşırı sıcakların hükmü sürüyor. Ağustos ayının ilk günleri Marmara ve Karadeniz biraz serinlese de, güneyde yangın riskini de yükselten aşırı sıcak hava ve öğle-gece arası kuvvetli rüzgarlı havaya çok dikkat edilmeli.

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        İzmir’den Çanakkale’ye, İstanbul’dan Ankara’ya hava kuru ve gelecek 3 gün daha yağmur beklenmiyor. Aslında 7 ve 14 günlük tahminlerde de yağmur beklenmiyor. Fakat durumun ve hava tahminlerinin bu kez bizim faydamıza değişmesini umutla bekliyoruz. Uzun vadeli tahminlerde zaman zaman ciddi değişiklikler olabiliyor.

        Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı havasıyla mücadele ediyor. Ağustos ayının da temmuz gibi aşırı sıcak geçme ihtimali yüksek. Kuzey bölgeler birkaç gün için mevsim normallerine yaklaşır, serinler fakat Anadolu ve özellikle Batı Anadolu, 2025 yazını yine rekor sıcaklıklarla geçirir.

        Güneydoğu benzer şekilde aşırı sıcak, resmi olmayan kayıtlara göre Şırnak, Silopi’de termometre gölgede 50.0°C’ye ulaştı. Resmi ölçümler paylaşılınca görebiliriz fakat bu 50°C (gölgede) kaydedilmiş olabilir. Bu sayı o kadar yüksek bir sayı ki insan sağlığı için 28°C’den sonrası rahatsız edici olmaya başlarken, gölgede 50°C gibi sağlıklı insanı bile fenalaştırabilecek hava koşullarından söz ediyoruz.

        Yakın ve orta vadeli hava tahminlerinde Ege, Akdeniz, Anadolu geneli haftaya yine 38-44°C arasında olacak. İstanbul’da ise sıcaklıklar önce birkaç derece azalıp, 28-29 Temmuz’da yeniden 35-39°C’lere yükselecek görünüyor. Trakya’da Edirne günlerdir 42-44°C arasında seyretti. 30-31 Temmuz’da Trakya biraz serinleyerek 33-36°C’lere inebilir. Türkiye’de büyük bir susuzluk yaşanıyor. Batı ve güney kıyıları başta olmak üzere su tasarrufu yapmaktan başka çare şu an görünmüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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