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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Avusturya kampının yıldızı: Arda Ünyay! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Avusturya kampının yıldızı: Arda Ünyay!

        Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'ın Avusturya kampında en dikkat çeken isim Arda Ünyay oldu. 18 yaşındaki genç stoper, sergilediği performansla Okan Buruk'un gözüne girerken, önümüzdeki sezon forma yarışına gireceğinin sinyallerini verdi.

        Giriş: 25.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:24
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        Galatasaray’ın Avusturya kampı sona erdi, ancak geride kalan günlerde genç bir yıldız adından sıkça söz ettirmeyi başardı: Arda Ünyay.

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        Sarı kırmızılıların geçen sezon Beşiktaş’la yarışa girerek kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoper, Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girdi.

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        Arda hem antrenmanlardaki disiplini hem de oynadığı hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

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        İki karşılaşmada da görev alan ve istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Arda, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra attığı gollerle de ön plana çıktı.

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        Ancak Arda’nın yükselişi yalnızca sahadaki oyunuyla sınırlı değil.

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        Genç futbolcu, kamp süresince saha dışındaki tutumuyla da rotasyonun bir parçası haline gelmeye başladı.

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        Takım arkadaşlarıyla uyumu, profesyonelliği ve gelişime açık yapısı, teknik ekibin ona olan güvenini artırdı.

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        Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin Arda konusunda net bir bakış açısı oluşmuş durumda. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’dan sonra üçüncü stoper için öne çıkan isim Nelsson değil Arda oldu.

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        Arda Ünyay’ın potansiyeline yatırım yapmanın daha değerli olduğunu düşünen teknik heyet genç oyuncuya bu sezon daha fazla süre vermeye hazırlanıyor.

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