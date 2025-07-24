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        Aydın'da üzerine dut ağacı devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu hafif ticari araç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:19
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        Aydın'da üzerine dut ağacı devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu hafif ticari araç zarar gördü.

        Halide Hatun Caddesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu'nun bahçesinde bulunan dut ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine devrildi.

        Hafif ticari araçta hasar oluşurken, yol trafik akışına kapandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen ağacın kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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