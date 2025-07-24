Aydın'da üzerine dut ağacı devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halide Hatun Caddesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu'nun bahçesinde bulunan dut ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.