Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da termometreler 44 dereceyi gösterdi

        AYDIN'da hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da termometreler 44 dereceyi gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'da hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan korunmak isteyenlerden bazıları şemsiyeyle gezdi, kimileri ise gölgelik alanları tercih etti.

        Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı, termometreler 44 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcağın etkisinden korunmak isteyenler şemsiyeyle gezerken, kimileri de gölgelik alanları tercih etti. Bazıları ise Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda elini yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

        Sıcaktan şemsiyesiyle korunmaya çalışan Mükerrem Kürüm, "Gerçekten çok sıcak. Tansiyon hastası olduğum için sıcak havada güneşten korunabilmek için şemsiyesiz dolaşamıyorum. Herkese gölgeden gitmesini, güneşte çok kalmamasını tavsiye ediyorum. Kolay değil tabii sıcak ama bazen de yaz mevsimi ürünlerin yetişmesi için önemli. Herkese kolaylıklar diliyorum" dedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sıcaklıklar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Tahminlere göre yarın hava sıcaklıkları 46 dereceye çıkacak. Cuma, cumartesi ve pazar ise termometreler 44 dereceyi gösterecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Cezaevinde intihar eden itfaiyeci için bu kez 'annesini öldürmüş olabilir'...
        Cezaevinde intihar eden itfaiyeci için bu kez 'annesini öldürmüş olabilir'...
        Nazillispor'dan gurbetçi transferi
        Nazillispor'dan gurbetçi transferi
        Kuşadası'nda kanalizasyon hattı taşınca cadde pis suyla doldu
        Kuşadası'nda kanalizasyon hattı taşınca cadde pis suyla doldu
        15 yaşındaki çocuk, tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı
        15 yaşındaki çocuk, tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı
        Seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosikletli yaralandı
        Seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosikletli yaralandı
        15 yaşındaki çocuk, pamuk şekerciyi bıçakladı
        15 yaşındaki çocuk, pamuk şekerciyi bıçakladı