Nazillispor'dan gurbetçi transferi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor, sağ kanat oyuncusu Burak Arslan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Burak Arslan. Kulübümüz, Belçika ekiplerinden KVK Beringen forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Arslan ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı formamızla nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

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