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        Nazillispor'dan gurbetçi transferi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor, sağ kanat oyuncusu Burak Arslan'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:53
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        Nazillispor'dan gurbetçi transferi
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor, sağ kanat oyuncusu Burak Arslan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Burak Arslan. Kulübümüz, Belçika ekiplerinden KVK Beringen forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Arslan ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı formamızla nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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