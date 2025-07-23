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        Aydın'da anne ve bebeği devrilerek sürüklenen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Aydın'ın Söke ilçesinde bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen annenin yolda devrilerek sürüklenen motosikletin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:23
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        Aydın'da anne ve bebeği devrilerek sürüklenen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen annenin yolda devrilerek sürüklenen motosikletin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki B.B. idaresindeki 09 APR 698 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek sürüklendi.

        Bu sırada bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen anne, sürüklenen motosiklet ve sürücüsünün üzerine geldiğini fark etti.

        Anne, kendini ve çocuğunun bulunduğu bebek arabasını ani hareketle çekerek çarpışmadan son anda kurtuldu.

        Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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