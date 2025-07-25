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        Haberler Dünya E3 ülkelerinden Filistin açıklaması | Dış Haberler

        E3 ülkelerinden Filistin açıklaması

        E3 ülkeleri tarafından yapılan açıklamada, işgal edilmiş olan Filistin topraklarında İsrail egemenliğinin dayatılmasına karşı çıkıldığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüm için uygulanacak daha geniş bir planın parçası olmalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 25.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:48
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        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
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        E3 ülkeleri tarafından yapılan açıklamada, işgal edilmiş olan Filistin topraklarında İsrail egemenliğinin dayatılmasına karşı çıkıldığı bildirildi.

        Açıklamada, ilhak tehditlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin 2 devletli çözümü baltaladığı bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, Gazze'de savaşı bitirmenin vaktinin geldiği vurgulandı.

        E3; Almanya, Fransa ve İngiltere'yi temsil eden bir kısaltma olarak kullanılıyor.

        STARMER'DAN AÇIKLAMALAR

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer son açıklamasında "Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüm için uygulanacak daha geniş bir planın parçası olmalı." ifadesini kullanarak Filistin'in devletini tanıma yolunda yeşil ışık yaktı.

        Başbakan Keir Starmer önceki açıklamasında ise, Gazze’de yaşananlara ilişkin olarak “Durum, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz” dedi.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Starmer, “Gazze'de yaşanan acı ve açlık, anlatılamaz ve savunulamaz boyuttadır. Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Almanya ve Fransa liderleriyle acil bir görüşme yapacağını duyuran Starmer, "Kalıcı barış için gereken tüm adımları bir araya getirme çabası içindeyken, can kayıplarını derhal durdurmayı ve insanların acilen ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini konuşacağız. İsrail’in bu durumu ivedilikle değiştirmesi ve gerekli yardımın Gazze’ye hızla ulaştırılmasını sağlaması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz” dedi.

        Starmer, böyle zamanlarda umutlu bir geleceği hayal etmenin güç olduğunu vurgulayarak, “Buna rağmen, tüm tarafları samimiyetle, hızla ateşkese ulaşmaya ve Hamas’ı rehineleri koşulsuz serbest bırakmaya davet ettiğimi tekrar yinelemeliyim. ABD, Katar ve Mısır’ın bu hedefe yönelik çabalarını destekliyoruz. Filistin halkının bir devlete sahip olmasının vazgeçilmez bir hak olduğunu açıkça belirtiyoruz. Bir ateşkes, Filistin devletinin tanındığı ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ile güvenliği teminat altına alacak iki devletli bir çözüme giden yolu açacaktır” ifadelerini kullandı.

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