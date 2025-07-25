Aydın'daki ot yangını hayvan çiftliğine sıçradı; kontrol altında
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan ot yangını, hayvan çiftliğine de sıçradı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan ot yangını, hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Çeştepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, bölgedeki bir hayvan çiftliğine de ulaştı. Alevler, hayvan çiftliğindeki saman balyalarını da etkisi altına aldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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