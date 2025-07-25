Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası: Beşiktaş'ın teklifini kabul etti!
Benfica'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği söylenen Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli gazeteci Pedro Almeida, milli futbolcunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiğini ileri sürdü. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda kendi sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen ve taraftarlarını üzen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan siyah-beyazlı ekibin, Kerem Aktürkoğlu ile de ilgilendiği gündeme gelmişti.
Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için bonuslar dahil yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir teklif sundu.
Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği kabul ettiği belirtilirken son kararın Benfica'da olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol ve 13 asist yaptı.