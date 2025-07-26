Aydın'da dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi ekiplerce kurtarıldı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Dereköy Mahallesi'nde kekik toplamak üzere dağın yamacına giden Ali Bozkır'dan (61), uzun süre haber alamayan oğlu, bölgeye gitti.
Bozkır'ı 300 metrelik yamaçta hareketsiz bulan oğlu, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce kurtarılarak yamaç boyunca taşınan Ali Bozkır, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.