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        Aydın'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAydın'ın Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarında saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:50
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Aydın'ın Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangına, 6 söndürme uçağı, 4 helikopter, 21 su tankeri, 30 arazöz, 30 müdahale aracı ve 296 personel müdahale edildi. Ayrıca, bölgeye Uşak, Denizli ve İzmir'den de takviye ekipler sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

        Mert CONA / AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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