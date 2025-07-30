Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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