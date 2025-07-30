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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:08
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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yapılan incelemede 09 ABP 956 plakalı motosikletin sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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