Söke'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y'nin (43) evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 181 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 280 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.