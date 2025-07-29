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        TÜLOF Başkanı ve eski CHP milletvekili Demir, kazada yaralandı

        AYDIN'da, Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in (72) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:40
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        TÜLOF Başkanı ve eski CHP milletvekili Demir, kazada yaralandı
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        AYDIN'da, Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in (72) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada, Nurettin Demir'in yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu İncirliova yakınlarında meydana geldi. Söke istikametinden Efeler yönüne giden Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde duran TIR'ın dorse kısmına arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nurettin Demir ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’e, oradan da İstanbul’a sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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