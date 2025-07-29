Aydın'daki kazada yaralanan eski CHP milletvekili İstanbul'daki hastaneye sevk edildi

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Demir, kara yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na buradan da ambulans uçakla İstanbul’daki bir hastaneye götürüldü.

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